Michelin yıldızlı restoranları krize sürükleyen hırsızlık

Fransa'nın üzüm bağlarıyla ünlü Marne bölgesinde hırsızlar Michelin yıldızlı restoranlara ürün tedarik eden bir çiftlikten 100 bin dolar değerinde salyangoz çaldı.

Hırsızların yarım tonluk salyangozu bir gecede çaldığını belirten üretici Jean-Mathieu Dauvergne bunun organize bir şebekenin işi olabileceğini ifade ederek çalınan salyangozlarla 90 bin salyangoz daha üretilebileceğini söyledi.

20 bin kişilik dev talep karşılanamayacak

Dauvergne'nin çitfliği, Michelin yıldızlı Domaine les Crayères de dahil Marne bölgesindeki en iyi restoranlara salyangoz tedarik ediyordu. Bölgede her yıl yaklaşık 400 bin salyangoz yetiştirilirken, pahalı restoranlarda pahalı bir yemek olarak servis edilmesi de salyangozları hırsızlar için yeni hedef haline getirdi.

Özellikle her yıl Noel döneminde 20 bin kişi bölgede üretilen salyangozların tadını çıkarıyordu. Sezonun yaklaşması ve planda olmayan bu kayıp Michelin yıldızlı restoranlarda da büyük bir tedarik krizine neden oldu.

Menü fiyatı 890 euroya kadar çıkıyor

Domaine les Crayères da salyangozlu menülerin fiyatı 410 euro ile 890 euro arasında değişiyor.

Sadece 300 salyangoz üreticisinin bulunduğu ülkede Dauvergne ise yıl sonunu atlatabilmek için meslektaşlarının desteğine güveniyor.

İlk vaka değil

Fransa'da büyük ölçekli salyangoz hırsızlığı son derece nadir olsa da 2024 yılında da yine bir Noel döneminde hırsızlar Haute-Savoie'de yaklaşık 2 bin 500 pişmiş salyangoz çalmıştı.