Michelle Obama, ABD'lileri Biden'i seçmeye çağırdı

18 Ağustos 2020

ABD'nin bir önceki 'first lady'si Michelle Obama, ABD'lileri Trump başkanlığında son 4 yılda oluşan kaosu sonlandırmak için kasımda yapılacak seçimde Demokrat Joe Biden'i seçmeye çağırdı.

Demokrat Ulusal Kongre'sinin ilk gününde coşkulu bir konuşma yapan Obama, Cumhuriyetçi Trump'ın "işi yapabileceğini kanıtlamak için yeterli zamanı olduğunu" ancak ülkenin koronavirüs salgınıyla, ekonomik karışıklıkla ve ırksal adaletsizlikle sarsılırken bunu başaramadığını söyledi.

Trump'ın ABD için "yanlış başkan" olduğunu söyleyen Obama, "Ne zaman liderlik, birliktelik, istikrar için Beyaz Saray'a baksak bulduğumuz şey kaos, ayrılık ve tam bir empati eksikliği." ifadelerini kullandı.

Obama, "O (Trump), bizim olmasına ihtiyaç duyduğumuz kişi olamaz. Bu böyle. Eğer işlerin daha da kötüye gidemeyeceğini düşünüyorsanız, bana güvenin, eğer bu seçimde bir değişiklik yapmazsak, gidebilir. Bu kaosu sonlandırmak için bir umudumuz var; sanki hayatlarımız buna bağlıymış gibi Joe Biden'a oy vermemiz gerekiyor." dedi.

Kaynak: Reuters