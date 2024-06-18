Michigan ile New York Şehir Üniversitesi'nde 'ayrımcılık şikayetleri' araştırılmıyor (mu?)

Eğitim Bakanlığı Sivil Haklar Dairesi'nden (OCR), Michigan ile New York Şehir Üniversitesi'nin 'ayrımcılığa' yönelik tavırlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yahudi, Filistinli ve Müslüman öğrencilere yönelik 'taciz ve ayrımcılıkla' ilgili şikayetlerin incelendiği belirtilen açıklamada, bu iki üniversitenin şikayetleri yeterince araştırmadığı kaydedildi.

Eski dosyalar da incelemeye alınacak

Michigan ile New York Şehir Üniversitesi'nden yapılan açıklamada bu sorunların ele alınacağı taahhüt edilerek, eski dosyaların da yeniden inceleneceği vurgulandı. ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, konuya ilişkin açıklamasında, "Kampüslerde nefrete yer yoktur. Ne yazık ki son aylarda son derece endişe verici bir dizi olaya tanık olduk. Michigan Üniversitesi ile CUNY tarafından yakın zamanda verilen taahhütler ileriye dönük olumlu bir adım" ifadelerini kullandı.