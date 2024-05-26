Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 'normalleşme sürecini' değerlendirdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 9 Haziran'da yapılacak olan Avrupa Birliği Parlamentosu seçimleri için şehir ziyaretleri kapsamında ülkesinin Agrinion şehrinde "Türkiye ve Yunanistan arasındaki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Miçoktakis, hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de komşu ülkelerin ilişkilerinin krizde olmasından beslenenler olduğunu ve bu kişilerin yumuşama sürecinin kazanımlarını görmezden geldiğini belirtti.

"İki yıl önce 'provokasyonları durdurun ve masaya gelin' diye çağrı yaptım. Ve Sayın Erdoğan da artık bu yola girmiştir" diyen Miçotakis, Yunanistan'ın adaların "münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığı" olduğu tezinden vazgeçmeyeceğini, masada "paket bir çözüm bulunmadığını" vurguladı.

Miçotakis, "Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı anlaşmazlıkları unutmuyor, ancak bu sürekli parmağımız tetikte yaşamamız gerektiği anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Hem Yunanistan'da hem Türkiye'de Türk-Yunan krizlerinden beslenen insanlar olduğunu belirten Miçotakis, Ankara ile yumuşamanın göç akışını azalttığını öne sürerek "politikalarımızın sonucunu bu eleştirmenlere sorun" diye konuştu.

Yunanistan'ın 10 ada için Türk vatandaşlara tanıdığı kapıda vize uygulamasının yerel ekonomiye olumlu katkısı olduğunu ifade eden Miçotakis, "Orta Doğu'da yangınlar varken ve Avrupa'nın kalbinde savaş tüm şiddetiyle sürerken komşumuzla bir çatışma mı yoksa bir arada yaşama girişimi mi tercih edersiniz?" diye sordu.

Erdoğan ve Miçotakis, iki ülke arasındaki yumuşama süreci kapsamında son olarak 13 Mayıs'ta Ankara'da bir araya gelmişti. İkili Temmuz ayında NATO zirvesinde yine görüşecek.