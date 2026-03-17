Miçotakis'ten Trump'ın çağrısına ret: Yunanistan askeri operasyona kapıyı kapattı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden başlatılması için müttefiklere yaptığı çağrıya ilişkin net bir tutum ortaya koydu. Atina'da düzenlenen Bloomberg etkinliğinde konuşan Miçotakis, ülkesinin askeri bir operasyona katılmayacağını açıkladı.

Miçotakis, "Basitçe söylemek gerekirse hayır. Yunanistan mevcut operasyon bölgesinde herhangi bir operasyona katılmayacak. Şu anda Avrupa'nın böyle bir göreve pek istekli olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın çağrısına sınırlı destek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından fiilen kapanan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Avrupa ve Asya ülkelerine gemi gönderme çağrısında bulunmuştu. Ancak söz konusu çağrının birçok ülke tarafından karşılık bulmadığı belirtiliyor.

"Avrupa ekonomik etkilerine odaklanmalı"

Miçotakis, Avrupa ülkelerinin askeri müdahale yerine savaşın ekonomik sonuçlarına odaklanması gerektiğini vurguladı. Özellikle artan enerji fiyatlarının kıta ekonomileri üzerindeki etkisine dikkat çeken Miçotakis, "Bence Avrupa askeri olarak bu işe karışmayacak, ancak Avrupa'nın kesinlikle krizin ekonomik sonuçlarına odaklanması gerekiyor" dedi.

Hürmüz'de ticaret aksadı, petrol yükseldi

İran ile yaşanan gerilimin, küresel petrol üretiminin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki ticareti büyük ölçüde sekteye uğrattığı belirtiliyor. Bu gelişmenin etkisiyle petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı.

Miçotakis, Avrupa'nın bu süreçte savunma tedbirlerine odaklanması gerektiğini belirterek, ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarına katılım konusunda temkinli olunması gerektiğini ifade etti. Yunanistan Başbakanı, "Avrupa tarafından onaylanmış bir misyon olmadığı sürece, Yunanistan kendi başına katılmayacak. Ve bence şu anda böyle bir misyonun olasılığı çok düşük" değerlendirmesinde bulundu.