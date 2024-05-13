Microsoft duyurdu: Fransa'ya yatırım yapacak

Yapay zeka teknolojilerine gerçekleştirilen yatırım gün geçtikçe artmaya devam ederken Micrososft tarafından Fransa'ya yatırım yapılacağı duyuruldu.

Fransız Haber Ajansı'nda (AFP) yer alan habere göre, ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, yapay zeka ve bulut bilişim altyapısını güçlendirmek amacıyla Fransa'da veri merkezleri geliştirmek için dört milyar Euro yatırım yapacağını duyurdu.

Yapılacak olan yatırıma ilişkin konuşan şirket başkanı Brad Smith, bunun şirketin yapay zekaya büyük kaynaklar ayırdığı için Fransa'ya yapılacak olan en büyük yatırım olduğunu söyledi.