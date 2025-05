Microsoft İsrail karşıtı eylem yapan çalışanımı kovdu

Takip Et

Amerikalı teknoloji devi Microsoft, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına dolaylı destek verdiği gerekçesiyle şirket yönetimini protesto eden bir çalışanını işten çıkardı. Azure yapay zeka ekibinde görev yapan mühendis Joe Lopez'in üyesi olduğu "No Azure for Apartheid" adlı aktivist grup, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen protestonun ardından Lopez’e işten çıkarılma mektubu gönderildiğini duyurdu.

Lopez, Seattle'da düzenlenen Build 2025 Konferansı’nın açılışında Microsoft CEO’su Satya Nadella konuşma yaptığı sırada sahneye bağırarak müdahale etmişti. “Satya! Microsoft'un Filistinlileri nasıl öldürdüğünü neden göstermiyorsun? İsrail'in savaş suçlarının Azure tarafından desteklendiğini neden anlatmıyorsun?” ifadeleriyle yönetime seslenen Lopez, güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılırken “Microsoft çalışanı olarak bu soykırıma ortak olmayacağım” demişti.

Etkinlik sonrası Microsoft çalışanlarına gönderdiği bir e-postada Lopez, şirketin İsrail Savunma Bakanlığı ile sürdürdüğü sözleşmelere tepki göstermiş, Azure teknolojilerinin Gazze'deki saldırılarda kullanıldığına ilişkin iddiaları reddeden yönetimi “göz göre göre yalan söylemekle” suçlamıştı.

Microsoft ise 15 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı’na bulut ve yapay zekâ hizmeti sağladığını doğrulamış ancak bu hizmetlerin sivillere zarar vermek için kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını savunmuştu. Öte yandan şirketin, 22 Mayıs itibarıyla “Filistin”, “Gazze” ve “soykırım” gibi ifadeleri içeren e-postaların şirket içi alıcılara ulaşmasını engellediği bildirildi.