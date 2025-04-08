Microsoft, İsrail protestocusu iki yazılım mühendisini işten çıkardı

Microsoft'un 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki gösteren Vaniya Agrawal ve Ibtihal Aboussad'ın işlerine son verildiği bildirildi.

Amerikan CNBC kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, çalışanları temsil eden bir grup, şirketin yapay zeka bölümünden yazılım mühendisi Agrawal ve Aboussad'ın Microsoft'un İsrail'e sağladığı hizmeti protesto etmelerinin ardından görevden alındığını açıkladı.

Gerekçe: Kasıtlı suistimal, itaatsizlik ya da kasıtlı görev ihlali

"Kasıtlı suistimal, itaatsizlik ya da kasıtlı görev ihlali" gerekçesiyle iş akdinin sonlandırıldığına ilişkin Aboussad'a gönderilen mesajda, "Söz konusu davranışın, tanınırlık kazanmak ve bu çok beklenen etkinliği mümkün olan en fazla şekilde kesintiye uğratmak amacıyla yapıldığı sonucuna vardık." ifadesi kullanıldı. Agrawal'a iletilen mesajda ise 11 Nisan'da sunmayı planladığı istifasının "derhal" geçerli hale getirildiği kaydedildi.

Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi Mustafa Süleyman'ın şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesilmişti. Aboussad, sahnedeki Süleyman'a seslenerek "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft, bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." demişti.

"Çalışmalarımın askeri amaçlarla kullanılacağından haberim yoktu"

Agrawal da aynı partide Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, şirketin eski CEO'su Steve Ballmer ve CEO Satya Nadella'nın sahnede olduğu başka bir etkinlikte, "Hepinize yazıklar olsun, hepiniz ikiyüzlüsünüz." diye bağırmıştı. Protestosu sonrası Microsoft yöneticilerine gönderdiği e-postada Agrawal, çalışmalarının askeri amaçlarla kullanılacağının kendisine söylenmediğini belirterek istifa edeceğini bildirmişti.

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.