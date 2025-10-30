Microsoft, Meta ve Alphabet: ABD’li teknoloji devleri gelirlerini artırdı

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Meta ve Alphabet'in gelirleri, temmuz-eylül döneminde artış kaydetti.

Mali takviminde 30 Eylül'de biten 3 aylık dönemi, 2026 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 artarak 77,7 milyar dolara yükseldi. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 65,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Microsoft'un net karı da aynı dönemde yüzde 12 artışla 27,7 milyar dolara çıktı. Şirketin net karı geçen senenin aynı döneminde 24,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin hisse başına karı, bu dönemde 3,30 dolardan 3,72 dolara yükseldi.​​​​​​​

Meta

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 artışla 51,2 milyar dolara yükseldi. Meta, geçen yılın aynı döneminde 40,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta'nın net karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 83 azalarak 2,7 milyar dolara düştü. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 15,7 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 6,03 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,05 dolara geriledi.

Meta, bu yılın dördüncü çeyreğinde 56 milyar dolar ile 59 milyar dolar arasında gelir beklediğini bildirdi.

Alphabet

Alphabet de 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 102,3 milyar dolara çıktı. Şirket, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 88,3 milyar dolarlık gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 35 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geçen yılın aynı döneminde 26,3 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2,12 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,87 dolara yükseldi.