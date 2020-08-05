Microsoft, TikTok görüşmelerini üç hafta içinde bitirebilir
Microsoft, TikTok'u satın alma görüşmelerini üç hafta içerisinde bitirmeyi planlıyor. Anlaşmanın 10 ila 30 milyar dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Microsoft'un TikTok'u satın alma görüşmelerini üç hafta içerisinde bitirmeyi planladığı bildirildi.
CNBC'de yer alan habere göre, anlaşmanın 10 ila 30 milyar dolar arasında olabileceği belirtildi.
Microsoft'un TikTok'a ait 15 milyon kod satırını istediği belirtilirken devir işlemlerini bir sene içinde tamamlamayı taahhüt ettiği aktarıldı.
ABD Başkanı Trump, herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını açıklamıştı.
Microsoft CEO'su Satya Nadella ise yaptığı açıklamada, "Microsoft, Başkanın endişelerinin ele alınmasının önemine değer veriyor." ifadesi kullanılmıştı.
Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtilmişti.