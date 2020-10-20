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Microsoft, "uzaydaki müşterileri" için SpaceX ile anlaştı

Microsoft ve ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, uzaycılık şirketlerine ortak "bulut-bilgi işlem merkezi" hizmetleri vermek üzere güçlerini birleştirecek.

Microsoft, uzaydaki müşterileri için SpaceX ile anlaştı
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The Wall Street Journal'ın haberine göre, Microsoft salı günü itibarıyla, SpaceX ve başka şirketlerle birlikte, uzaycılık işindeki özel ticari ve kamusal şirketlere hizmet vermek amaçlı bir girişim başlattı.

Microsoft, SpaceX'in sağlayacağı alçak yörüngede çalışacak bir uzay aracıyla bulut hizmetleri vermeyi planlarken, diğer yandan daha yüksek irtifada çalışacak geleneksel uydu filoları da kullanmayı hedefliyor.

Microsoft daha önceki bir açıklamasında, bulut hizmetleri sunucusu Azure'u uyduya bağlamayı hedeflediğini ve bu amaçla bir dizi uydu şirketiyle anlaşma yaptığını açıklamıştı.

Diğer yandan Microsoft'un rakibi Amazon, havacılık ve uydu sanayisi için veri altyapısı ve bulut hizmetleri geliştirmek amacıyla haziranda yeni bir birimi oluşturmuştu.

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