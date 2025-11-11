Microsoft ve Boeing'ten iş birliği! Pilot eğitimi için simülasyon oyunu kullanılacak

Microsoft, uzun yıllardır geliştirilen ünlü Flight Simulator'ın gerçekçi teknolojisini bu kez oyun dünyasının ötesine taşıyor. Şirket, Boeing ile yaptığı iş birliği kapsamında, yeni pilotların eğitim süreçlerinde kullanılacak sanal bir uçuş eğitim platformu geliştirdi.

Boeing'in yaptığı açıklamaya göre, 'Virtual Airplane Procedures Trainer' adlı bu sistem, geçen hafta Portekiz'de düzenlenen Avrupa Havacılık Eğitim Zirvesi'nde tanıtıldı. Basın açıklamasında, programın 'Microsoft Azure ve Microsoft Flight Simulator tarafından desteklendiği' ve 'pilotlara ve uçuş eğitimi ekiplerine, pilot öğrenimini ve hazırlığını geliştiren etkileyici, erişilebilir ve kişiselleştirilebilir araçlar sunduğu' belirtildi.

Yeni sistem, klasik uçuş simülatörlerinin yerine geçmeyecek ancak eğitimdeki simülatöre alışma süresini kısaltmayı hedefliyor. Microsoft Flight Simulator'un yüksek çözünürlüklü görsel altyapısı ve fizik motorunu temel alan bu platform, profesyonel eğitim amaçlı özel bir sürüm olarak tasarlandı.

Boeing'in internet sitesinde yer alan tanıtım videosunda, yazılımın aday pilotlara adım adım rehberlik eden etkileşimli bir ders planı sunduğu görülüyor. Bu yönüyle platform, gerçek bir uçuş ortamını sanal ortamda birebir deneyimlemeyi mümkün kılıyor.

İlk aşamada Boeing 737 MAX modeli için optimize edildi

Bu platform, Boeing 737 MAX modeli için optimize edilmiş durumda ve ilk aşamada bu uçak için kullanılacak. Platform, Flight Simulator 2024'ün sunduğu gerçekçi fizik motoru, uydu verileri ve dünya genelindeki dijital ikiz görüntüler sayesinde aday pilotlara son derece gerçekçi bir uçuş deneyimi sunuyor.

Esnek ve erişilebilir

Bu yeni sistemin en büyük avantajlarından biri ise esnek ve erişilebilir olması. Pilotların eğitimlere katılmak için yüksek performanslı bir bilgisayara ihtiyacı olmayacak. Sistem bulut tabanlı olduğu için kullanıcılar eğitimi iPad, dizüstü bilgisayar veya masaüstü cihazlar üzerinden alabilecek. Ayrıca eğitimciler, platformun araçlarını kullanarak özel ders içerikleri oluşturma imkanına da sahip olacak.

Boeing Global Services CEO'su Chris Raymond, bu gelişimin pilotların ve operatörlerin ne zaman ve nasıl eğitim alacaklarını önemli ölçüde etkileyeceğini dile getirdi. Eğitimler, bazen bir uçağın Kontrol Ekranı Ünitesi (CDU) ile etkileşim gibi kısa görevleri de içerecek şekilde, her zaman tam uçuş simülasyonu formatında olmak zorunda kalmayacak.

Microsoft'un üretim ve mobiliteden sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Dayan Rodriguez ise bu iş birliğine ilişkin "Microsoft, güvenliği merkeze alarak pilotların öğrenme hızını artırmaya ve özgüvenlerini güçlendirmeye kararlıdır. Boeing ile iş birliği içinde, havacılığın geleceğini, bu sürecin merkezindeki insanları güçlendirerek şekillendiriyoruz" açıklamasında bulundu.