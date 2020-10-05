Microsoft, Yunanistan'da bulut hizmetleri için bir merkez oluşturacak

05 Ekim 2020

Microsoft'un Yunanistan'da bir veri veri merkezi inşa edeceğini açıklaması, on yıllık borç krizi ve COVID-19 salgını nedeniyle zayıflayan Yunanistan ekonomisi için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Atina'da düzenlenen sanal etkinlikte konuşan Microsoft Başkanı Brad Smith, yeni veri merkezinin işletmeler, tüketiciler ve bankalar için faydalı olacağını söyledi.

Smith, bir çevirmen aracılığıyla "Bugün Yunanistan'da araştırma ve teknolojiye yatırım yapıyoruz. Binlerce insana eğitim verme taahhüdümüzün Yunanistan için faydaları olacak" dedi ancak yatırımın büyüklüğünü açıklamadı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, veri merkezinin ülkeye uzun vadeli mali faydasının 1 milyar euro olacağını söyledi.

Mitsotakis, "Yunanistan bulut için bir dünya merkezi haline gelecek," diyen Mitsotakis, son teknoloji merkezin ülkeyi bir yatırım hedefi olarak da yükselteceğini sözlerine ekledi.

Projenin yaklaşık 100 bin kişi için dijital beceriler konusunda bir eğitim programı içereceğini söyledi.