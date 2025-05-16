Microsoft’tan AB’ye zeytin dalı: Teams, Office’ten ayrılıyor

Microsoft, Avrupalı düzenleyicilerin rekabet endişelerini gidermek ve olası bir antitröst cezasının önüne geçmek amacıyla önemli bir değişikliğe gidiyor. Şirket, Office 365 ve Microsoft 365 yazılım paketlerini Teams işyeri iletişim uygulamasından ayırmak üzere yeni taahhütlerde bulundu.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Microsoft'un, Word, Outlook ve Excel gibi yaygın kullanılan üretkenlik araçları ile Teams'in bir arada sunulmasının rekabete zarar verdiği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçtiği belirtildi.

Microsoft, sunduğu yeni teklif kapsamında Office ve Microsoft 365'in Teams içermeyen sürümlerini daha düşük fiyatla pazara sunacağını açıkladı. Ayrıca mevcut müşterilerin de sözleşmeleri dahilinde Teams’siz sürümlere geçiş yapabilmelerine olanak tanınacak.

Şirket, yalnızca fiyat politikasıyla değil, aynı zamanda birlikte çalışabilirlik konusundaki kısıtlamaları da gevşetmeyi planlıyor. Microsoft, rakip uygulamaların Microsoft ürünleriyle daha uyumlu çalışabilmesini sağlayacak teknik olanakları geliştireceğini ve müşterilerin Teams’teki verilerini başka platformlara taşımasına izin vereceğini de duyurdu.

Bu adımlar, Avrupa Komisyonu’nun Microsoft’a yönelik yürüttüğü rekabet soruşturması kapsamında, şirketin pazar gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını değerlendirdiği süreçte geldi. Avrupa Birliği, teknoloji devlerinin pazar hakimiyetini rekabeti engelleyecek şekilde kullanmasını engellemek için son yıllarda düzenleyici baskılarını artırmış durumda.

Microsoft’un bu taahhütlerinin, Avrupa Komisyonu’nu tatmin edip etmeyeceği ise önümüzdeki dönemde belli olacak. Komisyon, şirketin önerilerini değerlendirerek gerekirse ek düzenlemeler veya yaptırımlar uygulayabilecek.