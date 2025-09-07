Microsoft'tan kritik açıklama! Kızıldeniz'de birden fazla deniz altı kablosu kesildi
Microsoft, Kızıldeniz'de birden fazla deniz altı fiber optik kablonun kesildiğini duyurdu. Şirket, bu durumun Azure bulut hizmetlerinde gecikmelere yol açabileceğini belirtirken mühendislik ekiplerinin trafik yönlendirme ve kapasite artırma çalışmalarıyla kesintileri aktif olarak yönettiğini açıkladı. Ayrıca bölgede alternatif sağlayıcılarla görüşmelerin sürdüğü ve onarım sürecinde kullanıcı etkisini en aza indirmek için durumun sürekli takip edilip optimize edileceği açıklandı.
Amerikan teknoloji devi Microsoft, Kızıldeniz'de yaşanan kritik bir gelişme hakkında kullanıcılarını bilgilendirdi. Şirket, bölgede birden fazla deniz altı fiber optik kablonun kesildiğini açıkladı.
Bu gelişmenin ardından Microsoft, Azure bulut platformundaki hizmetlerde gecikmelerin artabileceğini duyurdu.
Alternatif sağlayıcılarla görüşülüyor
Microsoft, mühendislik ekiplerinin farklı kapasite ve trafik yönlendirme yöntemleri kullanarak kesintileri aktif biçimde yönettiğini ve bölgede alternatif sağlayıcılarla ek kapasite için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
Açıklamada ayrıca, deniz altı kablolarının onarım sürecinin zaman alabileceği, bu süreçte müşterilere olan etkinin en aza indirilmesi amacıyla durumun sürekli izlenip optimize edileceği kaydedildi.