Microsoft'tan kritik açıklama! Kızıldeniz'de birden fazla deniz altı kablosu kesildi

Amerikan teknoloji devi Microsoft, Kızıldeniz'de yaşanan kritik bir gelişme hakkında kullanıcılarını bilgilendirdi. Şirket, bölgede birden fazla deniz altı fiber optik kablonun kesildiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Microsoft, Azure bulut platformundaki hizmetlerde gecikmelerin artabileceğini duyurdu.

Alternatif sağlayıcılarla görüşülüyor

Microsoft, mühendislik ekiplerinin farklı kapasite ve trafik yönlendirme yöntemleri kullanarak kesintileri aktif biçimde yönettiğini ve bölgede alternatif sağlayıcılarla ek kapasite için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca, deniz altı kablolarının onarım sürecinin zaman alabileceği, bu süreçte müşterilere olan etkinin en aza indirilmesi amacıyla durumun sürekli izlenip optimize edileceği kaydedildi.