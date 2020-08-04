Microsoft'un TikTok hamlesi Çin'de tepki yarattı

04 Ağustos 2020

Microsoft ve TikTok'un ABD operasyonları arasında zoraki evlilik yaşanacağı söylentisi Çin'de sosyal medyada tepki yarattı.

TikTok'un sahibi olan ByteDance'in önemli yatırımcılarından birisi şirkete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ABD'de 100 milyon kullanıcısı olan TikTok uygulamasını yasaklamış ve daha sonra Microsoft'un ilgisinin ardından yasağı kaldırarak taraflara anlaşmaları için 45 gün süre vermişti.

Microsoft'un bu alımla Facebook ve Snap gibi şirketlere sosyal medya alanında rakip olması bekleniyor.

Halihazırda LinkedIn'in sahibi olan ve TikTok'un Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda operasyonlarını da almak isteyen Microsoft'un hisseleri dün %5.62 primli olarak işlem gördü.

ByteDance'ın önemli yatırımcılarından olan Primavera Capital Group'un Başkanı Fred Hu "Washington'un zoruyla yapılan bir anlaşma mevcut yatırımcıların aleyhine bir durum yaratırsa bunun sonu gelmez bir hukuk savaşı başlamasına yol açar" açıklamasında bulundu.

Hu "Bu satış çok anlamsız. ByteDance çılgın politik ve jeopolitik savaşa kurban ediliyor. Bu hem ByteDance, hem girişimci kapitalizm hem de küresel ticaretin geleceği için çok acı bir durum" dedi.

Trump'tan TikTok'a 15 Eylül'e kadar süre

Microsoft, TikTok'un ABD kolunu almak için görüşmeler yapıyor

Kaynak: Reuters