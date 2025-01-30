Microsoft'un yerini alacak! SoftBank'tan OpenAI'a dev yatırım paketi

Japon teknoloji devi SoftBank, OpenAI'ye 25 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda SoftBank, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin en büyük mali destekçilerinden biri haline gelebilir. İki şirket, yapay zeka altyapısını güçlendirecek büyük bir proje için iş birliği planlıyor.

Toplamda 100 milyar dolarlık bir yatırım

Geçtiğimiz hafta duyurulan ortak girişime göre SoftBank ve OpenAI, ABD Başkanı Donald Trump’ın da desteklediği Stargate adlı veri merkezi projesi için toplamda 100 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyor. Projenin dört yıl içinde 500 milyar dolara ulaşabileceği ifade ediliyor.

SoftBank’ın OpenAI’ye doğrudan 15-25 milyar dolar arası yatırım yapmayı hedeflediği belirtiliyor. Ayrıca Stargate projesine 15 milyar doların üzerinde kaynak ayırarak toplam yatırım miktarını 40 milyar doların üzerine çıkarmayı planlıyor. OpenAI’nin de Stargate için yaklaşık 15 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor. SoftBank’ın OpenAI’ye sağlayacağı finansmanın bu yatırımı destekleyebileceği konuşuluyor.

Masayoshi Son’un yapay zeka vizyonu

Bu hamle, SoftBank’ın kurucusu Masayoshi Son’un yapay zeka alanında küresel liderlik hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Eğer yatırım gerçekleşirse SoftBank, Microsoft’un ardından OpenAI’nin en büyük yatırımcısı olabilir. Microsoft, 2019’dan bu yana OpenAI’nin en büyük destekçisi konumunda bulunuyor.

Son, uzun süredir OpenAI CEO’su Sam Altman ile güçlü ilişkiler kurarak yapay zeka sektöründe etkili bir aktör olmayı amaçlıyor. SoftBank’a yakın kaynaklar, Son’un İngiltere merkezli Arm şirketinin kendi yapay zeka çiplerini geliştirebileceğine inandığını belirtiyor.

Stargate projesinin finansmanı

Projenin finansmanının büyük ölçüde borçlanma yoluyla sağlanacağı ifade ediliyor. Altyapı yatırımları için yaygın olarak kullanılan bir model benimsenerek yüz milyarlarca dolar kredi çekilmesi planlanıyor.

Öte yandan, OpenAI yönetim kurulu şirketin tamamen kar amacı güden bir yapıya dönüşmesi için yatırımcılarla görüşmelere devam ediyor. Bu dönüşümün on milyarlarca dolar ek finansman sağlamasının önünü açabileceği belirtiliyor.