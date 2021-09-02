Mikis Theodorakis hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü besteci, yazar ve politikacı Mikis Theodorakis 96 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı İstanbul'da Yunanistan ile ilişkileri iyileştirmek için Zülfi Livaneli ile konser vermişti.
Yunanistan'da 1967-1974 yılları arasında askeri cuntaya karşı direnişiyle halk kahramanı ilan edilen Theodorakis, Anthony Quinn’in boşrolünde oynadığı unutulmaz filmi 'Zorba'nın müziklerini besteleyerek dünyaca üne kavuşmuştu.
Sanatçının ölümü ardından Yunanistan'da Televizyonlar yayınını değiştirdi, Theodorakis'in müziklerini çaldı ve anma programları yayınlamaya başladı.
Theodorakis, bir süredir kalp sağlığı sorunları yaşıyordu.
2000 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Theodorakis, müzisyen, yazar ve siyasi kimliğiyle tanınıyordu.
Mikis Thoedorakis, Yaser Arafat'ın 1981 yılında Atina'ya yaptığı ziyaret sonrasında Filistin Ulusal Marşı'nı besteledi. Ünlü besteci aktivist İstanbul'da da Zülfi livaneli ile birlikte konser vermişti.