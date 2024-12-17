Milano'da yeni yıla yeni yasak! Uymayanlar 240 Euro ceza ödeyecek

İtalya'nın sanayi ve finans merkezi Milano, şehirdeki hava kirliliğini engellemek adına yaptığı uygulamalarla zaman zaman adından söz ettiriyor. Son olarak hava kalitesi ölçümlerinde kullanılan "PM10 konsantrasyonu" parametresine göre şehirdeki hava kirliliğinin yüzde 7 oranında sigara tüketiminden kaynaklandığını saptayan Belediye, yeni bir yasakla gündeme geldi.

Stat, park, mezarlık ve otobüs durakları gibi ortak yaşam alanları için getirdiği kısıtlı sigara içme yasağının kapsamını genişletme kararı alan Milano Belediyesi, 1 Ocak 2025'ten itibaren aldığı yasak kararına uymayanlara 40 ile 240 Euro arasında değişen para cezaları uygulamaya hazırlanıyor.

Bazı tütün üreticileri ve bayilerinin bölge mahkemesinde itiraz etmeyi planladığı yasak kapsamında, sadece diğer insanlarla arada en az 10 metre mesafe olması koşuluyla belirlenen birtakım özel alanlarda sigara ve tütün ürünlerinin tüketimine izin veriliyor.