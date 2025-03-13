Milyarderlerin serveti Trump’ın politikalarıyla eridi! Kim ne kadar kaybetti?

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ABD'li 8 milyarder ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana kişisel servetlerinden 250 milyar doları aşan kayıp yaşadı.

Elon Musk servetinin yaklaşık yüzde 30’unu kaybetti

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra büyük bir servet kaybı yaşadı. Musk, Trump'ın başkanlık seçim kampanyasında aktif olarak destek vermiş ve kampanyasına 277 milyon dolar katkıda bulunmuştu. Ayrıca, yeni kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nda (DOGE) Trump’ın kıdemli danışmanı olarak görev almıştı.

Ancak Trump’ın başkanlık dönemiyle birlikte Musk’ın serveti önemli ölçüde eridi. 2024 yılı Aralık ayında 486 milyar dolara ulaşarak rekor kıran Musk, Trump’ın politikalarının ardından ciddi kayıplar yaşadı. Ocak ayı ortasından bu yana Musk’ın net servetinin 130 milyar dolardan fazla azaldığı tahmin ediliyor. Özellikle 10 Mart’ta sadece bir günde 29 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Böylece, Musk bu yıl başından itibaren servetinin yaklaşık %30’unu kaybetmiş oldu.

Musk’ın servetindeki düşüş, Tesla’nın hisselerinin değer kaybetmesi, yatırımcıların endişeleri ve önemli pazarlarda yaşanan satış azalmalarından kaynaklandı. Tesla, geçen yılın Aralık ayında 1,4 trilyon dolar piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer büyük şirketlerin toplam değerini neredeyse yakalamıştı. Ancak 12 Mart itibarıyla Tesla'nın piyasa değeri 770 milyar dolara kadar gerileyerek, son üç ayda neredeyse yarı yarıya düştü.

Kayıpların nedeni şirketlerin hisse kaybı...

• Başkan Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılan iş insanları arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da son dönemdeki politikalar sonucu 20 milyar dolar kayba uğradı. Bezos'un kaybı, Amazon'un hisselerindeki yüzde 11'i bulan düşüşten kaynaklandı.

• ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın hisselerinde yaşanan yüzde 10'luk gerileme nedeniyle, şirketin kurucusu Larry Ellison da yaklaşık 20 milyar dolar kaybetti. Dell'in kurucusu Michael Dell'in şirketi yüzde 20 değer kaybederken, şahsi serveti 20 milyar dolar azaldı.

Nvidia İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang'ın kaybı, 20 milyar doları bulurken, şirketinin hisseleri yüzde 20 geriledi.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisselerindeki yüzde 12'lik düşüşün ardından kurucu ortakları Larry Page 18 milyar dolar ve Sergey Brin 17 milyar dolar kaybetti.

Microsoft hisselerindeki yüzde 10'luk düşüş sonrası ise dünyanın en zengin dokuzuncu insanı olan Steve Ballmer, yaklaşık 13 milyar dolar kayba uğradı.

Trump'ın ticaret politikaları ve misilleme adımları

ABD Başkanı Trump'ın tarife politikaları ve buna karşı atılan misilleme adımları küresel ticarette gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Bu politikaların oluşturduğu belirsizlikler ve resesyon yaşanabileceği endişeleri nedeniyle ABD borsalarındaki kayıp 10 Mart'ta 2 trilyon doları buldu.

ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik açıkladığı gümrük tarifelerine ek olarak, çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen vergiler nedeniyle ABD'nin 28 milyar dolar değerinde tarife uyguladığını belirterek, "Biz, 26 milyar avro değerinde karşı önlemler alıyoruz. Bu, ABD'nin tarifelerinin ekonomik kapsamıyla örtüşüyor." açıklamasında bulunmuştu.

Pazar günü verdiği bir röportajda, tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediğinin sorulması üzerine, bu tür konularda tahmin yapmaktan "nefret ettiğini" belirten Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır." demişti.