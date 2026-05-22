Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme: Maaş artışı beklentisi yükseldi

ABD’de yaklaşık 75 milyon Sosyal Güvenlik (Social Security) yararlanıcısını ilgilendiren yaşam maliyeti düzenlemesi (COLA) için 2027 beklentileri yükseldi. Artan enflasyon nedeniyle uzmanlar, emekli maaşlarına yapılacak zammın son tahminlerin üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

Daha önce yüzde 2,8 seviyesinde öngörülen 2027 COLA artışı, nisan ayı enflasyon verilerinin ardından yüzde 3,9 ila yüzde 4,2 aralığına yükseldi. Özellikle enerji, gıda ve kira maliyetlerindeki artışın bu tahminlerde etkili olduğu ifade ediliyor.

Ortalama maaşta aylık 81 dolarlık artış beklentisi

The Senior Citizens League’in (TSCL) tahminine göre 2027 COLA oranı yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşirse, emekli çalışanların ortalama aylık Sosyal Güvenlik ödemesi 2 bin 81 dolardan yaklaşık 2 bin 162 dolara çıkacak. Bu da aylık yaklaşık 81 dolarlık ek ödeme anlamına geliyor.

Bağımsız Sosyal Güvenlik ve Medicare analisti Mary Johnson ise enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle artışın yüzde 4,2’ye kadar çıkabileceğini öngörüyor.

Enflasyonda enerji ve gıda etkisi

ABD’de tüketici fiyat endeksi (CPI) nisanda yıllık yüzde 3,8 yükseldi. Analist beklentisi yüzde 3,7 seviyesindeydi. Özellikle enerji fiyatlarındaki artış dikkat çekti.

Verilere göre:

Konut tipi ısıtma yakıtı fiyatları yüzde 54,3 arttı

Domates fiyatları yüzde 39,7 yükseldi

Kahve fiyatları yüzde 18,5 arttı

Taze sebze fiyatlarında yüzde 11,5 artış görüldü

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yükselişin üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırarak enflasyonu daha da yukarı çekebileceği uyarısında bulunuyor.

“Maaş artsa da hayat ucuzlamıyor”

Uzmanlara göre COLA artışları kağıt üzerinde emeklilerin maaşlarını yükseltse de, aynı dönemde yaşam maliyetleri daha hızlı arttığı için alım gücü baskı altında kalmaya devam ediyor.

TSCL İcra Direktörü Shannon Benton, birçok emeklinin temel harcamaları karşılamakta zorlandığını belirterek, “Enflasyon yeniden hızlanırken hayat hâlâ erişilebilir hissettirmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Medicare primlerinde beklenen yükselişin de maaş artışının önemli bölümünü eritebileceği ifade ediliyor. 2027’de standart Medicare Part B priminin aylık 202,90 dolardan 218,60 dolara çıkması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik fonu üzerindeki baskı artıyor

Uzmanlar, yüksek COLA artışlarının Sosyal Güvenlik sistemi üzerindeki mali baskıyı da artırdığına dikkat çekiyor.

Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), enflasyon kaynaklı yüksek maaş artışlarının sistemin uzun vadeli finansman açığını yaklaşık 300 milyar dolar artırabileceğini hesaplıyor.

ABD Kongre Bütçe Ofisi’ne göre Sosyal Güvenlik yaşlılık fonunun 2032 yılında tükenme riski bulunuyor. Böyle bir durumda sistemde otomatik olarak yaklaşık yüzde 28 oranında maaş kesintisi gündeme gelebilir.

Resmi açıklama ekim ayında yapılacak

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SSA), 2027 yılı COLA oranını 14 Ekim 2026 tarihinde açıklaması bekleniyor.

Uzmanlar, önümüzdeki aylarda enerji ve gıda fiyatlarının seyrine bağlı olarak nihai artış oranının yüzde 3 ila yüzde 4,5 arasında şekillenebileceğini belirtiyor.