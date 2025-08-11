Milyonlarca yıl süren yolculuk: Eve düşen göktaşı, Dünya'dan daha yaşlı çıktı!

ABD'de 26 Haziran'da hareketlenen bir göktaşı Atlanta'nın güneyindeki bir evin çatısına düştü. Bilim adamlarının da ilgisini çeken bu meteorun inceleme sonuçları ise nefes kesti. Çünkü evin tavanında ve zemininde koca bir delik açan meteor Dünya'dan daha yaşlıydı.

Bilim insanları meteorun 4,56 milyar yıl önce oluştuğunu tahmin ederken, Dünya'nın 4,543 milyar yaşında olduğu düşünülüyor.

Milyonlarca yıl süren yolculuğun ardından Dünya’ya ulaştı

Atmosfere girip ABD'de bir evin çatısını delen bu meteorun uzun bir geçmişi olduğunu belirten araştırmacı Scott Harris, göktaşının düşük metalli sıradan bir Kondrit olduğunu söyledi.

Meteoronun, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan ve yaklaşık 470 milyon yıl önce parçalanan bir asteroit grubuna ait olduğu düşünülüyor.

Meteor düşme sıklığı artıyor

McDonough adı verilen göktaşı, ABD'de kayıtlara geçen 27. meteor olurken Harris, "Eskiden bunun birkaç on yılda bir gerçekleşmesi bekleniyordu, 20 yıl içinde birden fazla kez değil" dedi.

Bölgeye düşen göktaşının diğer parçalarının ise Cartersville'deki Tellus Bilim Müzesi'nde herkese açık sergileneceği öğrenildi.