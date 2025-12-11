Milyonları var, haberi yok! Talihli için ilan verildi

Krefeld bölgesinde 16 Ağustos’ta oynanan kuponun sahibi adeta sırra kadem basmış durumda. Yetkililer, kimliği bilinmeyen kişinin büyük ikramiyeden habersiz olabileceğini belirtti.

Milyonlarca Euro'yu unuttu

DW Türkçe’nin aktardığı bilgilere göre, sadece 17,85 Euro'ya oynanan kupondaki “Spiel 77” ek oyunu büyük ikramiyeyi getirdi. Ancak talihli ne aradı ne de ikramiyeyi almak için başvurdu. Kurumun kayıtlarına göre, biletin sahibi hâlâ ortada yok.

WestLotto yetkilileri, talihlinin kuponu büyük ihtimalle kaybettiğini veya varlığından bile habersiz olduğunu belirterek, “Belki de altın gibi değerli o bilet bir cebin köşesinde unutulmuş olabilir” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Krefeld çevresinde 16 Ağustos’ta bilet alan herkesin, eski montlarını, çekmecelerini ve cüzdanlarını kontrol etmesi istendi.

Ocak talihlisi de bulunamadı

Bu olay, Almanya’da yaşanan ilk kayıp talihli vakası değil. WestLotto yetkilileri, 4 Ocak 2025 çekilişinde 2 milyon 300 bin Euro kazanan başka bir kişinin de hiçbir şekilde ortaya çıkmadığını hatırlatarak, haftalar süren çağrılara rağmen o talihlinin de izine rastlanamadığını belirtti.