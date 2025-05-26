Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari: Ticaret Anlaşmaları Netleşmeden Faiz Kararı Zor
ABD Merkez Bankası (FED) Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari, Trump yönetiminin ticaret ve göç politikalarında devreye soktuğu yeni uygulamaların para politikası açısından ciddi belirsizlikler yarattığını söyledi. Kashkari’ye göre bu tablo, Fed’in Eylül ayından önce faiz konusunda net bir adım atmasını zorlaştırıyor.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD’nin ticaret ve göç politikalarındaki değişkenliğin faiz kararlarında netlik sağlanmasını geciktirdiğini söyledi.
Bloomberg’e konuşan Kashkari, “Her şey mümkün. Ancak Eylül’e kadar tablo yeterince netleşecek mi, emin değilim. Hem gelen verileri hem de ticaret müzakerelerinin gidişatını izlemek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.
Ticaret anlaşmaları netlik sağlayabilir
Önümüzdeki birkaç ay içinde ABD’nin diğer ülkelerle yapacağı potansiyel ticaret anlaşmalarının, Fed’in ihtiyaç duyduğu öngörülebilirliği sağlayabileceğini kaydeden Kashkari, bu durumda daha net bir politika çerçevesi oluşabileceğini vurguladı.
Ekonomik aktivite üzerindeki etkiler sürüyor
Ticaret politikalarındaki yön arayışının sadece para politikasında değil, ekonomik aktivite üzerinde de baskı oluşturduğuna dikkat çeken Kashkari, “Bu belirsizlikler bizim için ciddi zorluklar yaratıyor. Çünkü işler nereye oturacak, biz para politikasıyla nereye gideceğiz, tam anlamıyla kestiremiyoruz” dedi.