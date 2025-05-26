Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari: Ticaret Anlaşmaları Netleşmeden Faiz Kararı Zor

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD’nin ticaret ve göç politikalarındaki değişkenliğin faiz kararlarında netlik sağlanmasını geciktirdiğini söyledi.

Bloomberg’e konuşan Kashkari, “Her şey mümkün. Ancak Eylül’e kadar tablo yeterince netleşecek mi, emin değilim. Hem gelen verileri hem de ticaret müzakerelerinin gidişatını izlemek zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret anlaşmaları netlik sağlayabilir

Önümüzdeki birkaç ay içinde ABD’nin diğer ülkelerle yapacağı potansiyel ticaret anlaşmalarının, Fed’in ihtiyaç duyduğu öngörülebilirliği sağlayabileceğini kaydeden Kashkari, bu durumda daha net bir politika çerçevesi oluşabileceğini vurguladı.

Ekonomik aktivite üzerindeki etkiler sürüyor

Ticaret politikalarındaki yön arayışının sadece para politikasında değil, ekonomik aktivite üzerinde de baskı oluşturduğuna dikkat çeken Kashkari, “Bu belirsizlikler bizim için ciddi zorluklar yaratıyor. Çünkü işler nereye oturacak, biz para politikasıyla nereye gideceğiz, tam anlamıyla kestiremiyoruz” dedi.