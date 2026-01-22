Minneapolis için askeri hazırlık iddiası: ABD ordusu 'hazır olun' talimatı verdi

ABD'de Donald Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına karşı protestoların sürdüğü Minneapolis kentine yönelik askeri hazırlık iddiaları gündeme geldi. İddiaya göre ABD ordusu, kentte yaşanabilecek gelişmelere karşı olası bir konuşlanma için ilave askerleri hazır tutuyor.

Associated Press'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir savunma yetkilisi, North Carolina'daki Fort Bragg üssünde görevli onlarca aktif askere Minneapolis için “konuşlanmaya hazır ol” talimatı verildiğini aktardı. Yetkili, birliklerin görevlendirilmesi halinde sivil otoritelere destek amacıyla görev yapacağını, bu tür hazırlık emirlerinin ise rutin uygulamalar kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Hazırlık emrinin, askerlerin kesin olarak sahaya gönderileceği anlamına gelmediği de vurgulandı.

Söz konusu iddianın, Trump yönetiminin göçmenlik uygulamalarına karşı Minneapolis'te artan protestoların ardından ortaya atıldığı ifade ediliyor.

Minnesota'daki olay

Minneapolis'te 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ekiplerinin düzenlediği bir operasyon sırasında, ABD vatandaşı bir kadın aracında silahla vurularak hayatını kaybetmişti. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayla ilgili açıklamasında, kadının ICE memurlarını “ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını” öne sürmüştü.

Ancak sosyal medyada paylaşılan ve çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kadının aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından kapısının zorla açılmaya çalışıldığı görülmüştü. Görüntülerde, kaçmaya çalıştığı sırada aracın önüne gelen başka bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden üç el ateş ettiği dikkat çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise olaya ilişkin değerlendirmesinde, Minneapolis'teki vurulmayı “trajedi” olarak nitelendirerek, “(ICE yetkilileri) Bazen hata yapacaklar. Zaman zaman bu olabilir. Bazen bu korkunç şekilde olabilir.” ifadelerini kullanmıştı.