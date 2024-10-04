Misilleme gelecek mi? AB, Çinli elektrikli araçlara ekstra vergiyi onayladı

Avrupa Komisyonu, Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı gümrük vergisi uygulamasını onayladı. Yapılan açıklamaya göre, Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 35’e kadar gümrük vergisi uygulanmasını içeren teklif, üye devletlerden gerekli desteği aldı.

Önlem, 10 ülkenin oyuyla kabul edilirken, beş ülke karşı çıktı ve 12 ülke çekimser kaldı. Almanya ve Macaristan'ın karşı çıkmasına rağmen, teklif Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Yeni vergi oranları, mevcut yüzde 10’luk gümrük vergisine ek olarak yüzde 35,3’e kadar çıkabilecek.

Avrupa Komisyonu, Çin ile müzakerelere devam edileceğini ve bu sürecin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile tamamen uyumlu olacağını belirtti. Müzakereler sırasında, sübvansiyonun yarattığı zararları gidermek için alternatif çözümler araştırılacak.

Söz konusu tarifeler beş yıl süreyle geçerli olacak ve marka bazında değişiklik gösterecek. Örneğin, Tesla için bu oran yüzde 7,8 iken, MG markasının sahibi SAIC için yüzde 35,3 oranında uygulanacak.

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Oylama öncesinde konuya ilişkin açıklamalar ve uyarılarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin bu adımının Çin ile yeni bir ekonomik soğuk savaşı tetikleyebileceği konusunda uyarmıştı.

Vergilerin uygulanması halinde Çin'in de benzer karşı önlemler alabileceğini belirten Orban, bu durumun AB'nin Çin ile olan ticaret hacmine zarar verebileceğini ifade etmişti.