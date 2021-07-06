Mısır, 1 milyon doz Coronavac aşısı üretti: Günlük kapasite 300 bin

Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen Coronavac aşısının, Mısır'daki üretiminde 1 milyon dozluk ilk partinin tamamlandığı açıklandı. Mısır Başbakanı Mustafa Madbouly ile Sağlık ve Nüfus Bakanı Hala Zayed ve Çin'in Kahire Büyükelçisi Liao Liqiang dün, aşıların üretildiği tesisi ziyaret etti.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Mustafa Madbouly ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Coronavac aşısının Mısır'daki üretiminde 1 milyon dozluk ilk partinin tamamlandığını belirtti. Madbouly, halihazırda günlük üretim kapasitesinin 300 bin doza ulaştığını, ham maddenin yeterli olması durumunda da bu sayıyı 600 bine çıkarabileceklerini vurguladı.

Dünya genelinde COVID-19 aşısına büyük talep olduğuna dikkat çeken Madbouly, bu nedenle aşının yerli üretiminin gerçekleştirilmesinin Mısır için son derece büyük önem taşıdığının altını çizdi. Coronavac aşısının Mısır'daki üretimine sağladığı yardımdan dolayı Çin'e teşekkür eden Madbouly, üretim kapasitesini genişletebilmeleri için Çin'in daha çok ham madde sağlamasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Sinovac şirketi, Mısır'a 2 milyon doz aşı üretimi için kullanılabilecek bin 400 litre Coronavac aşı solüsyonu sağladı. Şirket ayrıca, aşıların şişelenmesi ve paketlenmesi gibi çalışmalara rehberlik etmesi için de ülkeye personel gönderdi.