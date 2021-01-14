Mısır, 23 milyar dolarlık hızlı tren ağı anlaşmasını inceliyor

Mısır Cumhurbaşkanlığı, 23 milyar dolar değerinde olan, 1.000 km uzunluğunda yüksek hızlı elektrikli demiryolu ağı geliştirmek için Alman Siemens AG ile yapılan nihai bir anlaşmayı gözden geçirdiğini duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi ile Siemens CEO’su Joe Kaeser arasında yapılan görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bassam Radi’nin Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, projenin ilk bölümünde 15 istasyonun yer alacağı 460 kilometrelik bölümün iki yıl içinde tamamlanacağı belirtildi.

Al-Sisi, yeni elektrikli tren hattının ülkesinin hem yolcu hem de ticari ulaşım ağına büyük katkı sağlayacağı ve pek çok şehirden geçecek Kızıl Deniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacağını açıkladı.