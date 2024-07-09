Mısır Cumhurbaşkanı ve CIA Direktörü'nden Gazze ateşkesi buluşması

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile 'Gazze'de ateşkesin sağlanması' konusunu görüştü.

İki devletli çözüm

Görüşmede, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri saldırılarının devam etmesine karşı olduklarını' vurgulayan Sisi, bölgedeki çatışmanın genişlemesini önlemek için ciddi ve etkili adımlar atmak gerektiğine ve 'Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir şekilde çözülmesi çerçevesinde iki devletli çözümün uygulanmasının önemine' dikkati çekti. Burns'un da Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve insani yardımların gönderilmesi için sarf ettiği çabaları takdir ettiğini ifade ettiği aktarıldı.

Dolaylı müzakereler yeniden yapılacak

Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde CIA Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a geldiği bildirilmişti. Esir takası konusunda anlaşmaya varılması, ateşkesin sağlanması için Tel Aviv ile Hamas arasında gelecek günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.

Son gelişmeler

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere önceki gün Mısır'a gitmişti. Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtmişti.