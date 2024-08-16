Mısır Cumhurbaşkanlığı: Doha'da ABD boşlukların azaltılmasını amaçlayan bir öneri sundu

"Son 48 saat içerisinde hükümetlerimizin üst düzey yetkilileri, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının yanı sıra esirler ve tutukluların serbest bırakılması konusunda yoğun müzakereler yürütmüştür" denilen açıklamada, ABD'nin bugün Katar ve Mısır'ın desteğiyle taraflar arasındaki anlaşma konusunda boşlukların azaltılmasını amaçlayan bir öneri sunduğu" belirtildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar Haber Ajansına (QNA) yaptığı açıklmada, söz konusu önerinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mart tarihinde açıkladığı öneri ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararıyla uyumlu olduğu kaydedildi. 'Geçen haftalarda uzlaşıya varılan konular üzerine inşa edildiği' bilgisine yer verilen önerinin, 'boşlukları tamamlayarak anlaşmanın hızlıca uygulanmasını sağlayacağı' vurgulandı.

Anlaşmanın uygulanması konusundaki detayların ilerleyen günlerde görüşüleceği bildirilerek, teknik ekiplerin esirler ve tutuklular dahil, anlaşmanın insani boyutunu kapsamlı bir biçimde ele alacağı ifade edildi.