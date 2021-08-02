Mısır ile Cezayir'den Tunus Cumhurbaşkanı Said'e 'tam destek'

Mısır ile Cezayir'in, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e "tam destek vermek" ve "ülkede istikrarın sağlanması için her türlü desteğin verilmesi" konusunda uzlaştığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Afrika turu kapsamında başkent Kahire'ye gelen Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra'yı kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede, "Tunus Cumhurbaşkanı Said'e tam destek verilmesi, ülkenin güvenlik ve potansiyelini koruyarak halkın seçim ve iradesinin uygulanmasını sağlayacak her şeye destek verilmesi" konusunda uzlaşıya varıldığı, ayrıca Nil Nehri'nin ana kolu Mavi Nil üzerindeki Hedasi Barajı'na ilişkin son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Libya konusunun da ele alındığı görüşmede, tarafların Libya devlet kurumlarını destekleyerek, halkın iradesini aktif hale getirmek amacıyla Cezayir ile Mısır arasındaki koordinasyonu güçlendirmenin önemi konusunda hemfikir olduğu belirtildi.

Libya'da güvenlik ve istikrarı sağlamak, ülkenin birlik ve egemenliğini korumak için Birleşmiş Milletler ve uluslararası kararların uygulanması yoluyla mevcut çabaları desteklemenin önemine vurgu yapılan açıklamada, bu kapsamda Libya'da seçimlerin zamanında yapılması ve paralı askerlerin ülkeden çıkarılması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lamamra ile Sisi'nin ortak Arap eylemini aktif hale getirmenin yanı sıra Filistin meselesini ve Libya'daki durumu ele aldığı ifade edildi. Açıklamada, Tunus konusuna değinilmedi.

Açıklamada, görüşmede Libya'daki tarafların attığı cesaret verici adımlardan duyulan memnuniyetin dile getirildiği, seçimlerin başarıyla gerçekleştirilmesine yönelik siyasi sürecin uygulanmasında yetkilileri destekleme taahhütlerinin yinelendiği kaydedildi.

İki ülkenin, yakın zamanda Cezayir'de yapılacak bakanlar toplantısı vesilesiyle Libya'ya sınırı olan tüm ülkelerle çabalarını birleştireceği, Libya'daki uzlaşı sürecine verilen desteği koordine etmeye yönelik tedbirlerin alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Lamamra'nın, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un mektubunu Sisi'ye ilettiği bildirilen açıklamada, Cezayir ve Mısır'ın, Cezayir'de yapılacak Arap zirvesinin başarılı olması amacıyla siyasi şartları birleştirmek için beraber çalışma taahhüdünde bulundukları ifade edildi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Arap ülkelerindeki siyasi durum ve güvenlik durumu, bölgenin istikrarını etkileyen krizler ile çatışmaları çözme çabaları ele alındı.

Lamamra, Cumhurbaşkanı Tebbun'un mesajını Said'e iletti

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'e, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un sözlü mesajını iletti.

Afrika turu kapsamında Sudan, Etiyopya ve Mısır ziyaretinin ardından Tunus'a gelen Lamamra, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Tebbun'un talimatıyla Tunus'u ziyaret ettiğini ve Tunus Cumhurbaşkanı Said ile görüştüğü belirtti.

Said'e Cezayirli mevkidaşı Tebbun'dan sözlü bir mesaj ilettiğini kaydeden Lamamra, mesajın içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Lamamra, Cezayir'de yapılacak Arap zirvesi ve Arap-Afrika ortaklığı konusunda yakın zamanda yaptığı istişarelerin sonuçlarını görüşmek için de bu fırsatı değerlendirdiğini ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "ülkesinin doğru yolda ilerlediğini ve yakında önemli kararlar alınacağını" söylediği bildirilmişti.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar yapılmış, çıkan olaylarda parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından ülkede destek ve tepki gösterileri düzenlenmişti.