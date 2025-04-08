Mısır ile Fransa arasında dev anlaşma

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Mısır'ın başkenti Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında "iki ülke arasındaki güçlü stratejik iş birliği kapsamında" yeşil hidrojen tesisi kurulması için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Süveyş Körfezi'nin batı kıyısında yer alan Ras Şukayr bölgesinde, amonyak dahil yeşil hidrojen ve türevlerini üretmek üzere entegre bir tesisin geliştirilmesi, finansmanı, inşası ve işletilmesi için bir işbirliği anlaşmasının imzalandığı kaydedildi.

Yeşil Yakıt İttifakı

Anlaşmanın "Kızıldeniz Limanları Genel Kurumu ile Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu arasında Fransız EDF Renewables şirketi ile Mısır/Birleşik Arap Emirlikleri'NİN (BAE) Zero Waste şirketinden oluşan Yeşil Yakıt İttifakı ortaklığıyla" imzalandığına işaret edilen açıklamada, yılda 1 milyon ton üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenen projenin üç aşamasının yatırım maliyetinin yaklaşık 7,68 milyar dolara ulaşacağı ve proje şirketi tarafından finanse edileceği aktarıldı.

Açıklamada, anlaşmanın imza törenine Mısır Sanayi ve Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir, Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Mahmud İsmet, ve Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Eric Lombard'ın hazır bulunduğu aktarıldı.

Anlaşmayı Kızıldeniz Limanlar Kurumu Başkanı Muhammed Abdurrahim, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı İhab İsmail, Zero Waste Yönetim Kurulu Başkanı Amr es-Savvaf ve EDF Renewables Şirketi Müdürü Beatrice Buffon imzaladı.