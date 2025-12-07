Mısır-İsrail gaz krizi derinleşiyor: Kahire gözünü Katar’a çevirdi

Mısır ve İsrail basını, iki ülke arasında 7 Ağustos'ta yapılmasına rağmen hayata geçmeyen 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması hakkında bilgi vererek, Kahire'nin doğal gaz tedariki için Katar'a yönelebileceğini aktardı.

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır ile doğal gaz anlaşmasının kendi onayı olmadan hayata geçirilmemesi yönünde talimat verdiği ve Tel Aviv'in iki ülke arasında yapılan 1979 barış anlaşmasının güvenlik ekinde ihlaller olduğunu öne sürdüğü yer aldı. Kahire ise bu iddiaları reddetti.

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi "Globes" ise Tel Aviv'in Mısır'a doğal gaz fiyatını artırmayı ve iç piyasada fiyatı düşürmeyi amaçladığını kaydetti.

Anlaşma geçicinke teklif Katar'dan geldi

2 Aralık'ta ise anlaşmanın gecikmesi üzerine Katar'ın Mısır'a büyük miktarda doğal gaz tedariki için teklif sunduğu öğrenildi. Ancak Kahire ve Doha'dan henüz resmi açıklama yapılmadı.

Mısır basını ise Kahire'nin, İsrail yerine tamamen Katar’a yönelme ihtimalinin bulunduğunu yazarken, yönetimin alternatif kaynaklar ve ucuz tedarik bulmaya çalıştığı aktarıldı.

Mısır ve İsrail arasındaki doğal gaz anlaşması

​​​​​​​Mısır ile İsrail arasında 6 yıl önce 60 milyar metreküplük gaz anlaşması imzalanmıştı. İsrail'deki Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün’e ihraç edilmişti.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, NewMed enerji şirketiyle yapılan doğal gaz anlaşmasına ilişkin, "Bu anlaşma 2019'dan beri yürürlükte. Anlaştığımız tek şey, üretim artışı beklentisiyle anlaşmanın 2040 yılına kadar uzatılması." açıklamasında bulunmuştu.