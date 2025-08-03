Mısır medyası açıkladı! 107 ton yakıt taşıyan iki tanker Gazze'ye girmek üzere
Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır süren kısıtlamaların ardından, uluslararası baskıların etkisiyle İsrail tarafından insani yardımlara geçiş izni verilmeye başlandı. Mısır devlet televizyonu Al Qahera News'in duyurduğuna göre, hastanelerin ve temel hizmetlerin devamı için hayati önem taşıyan 107 ton dizel yakıt taşıyan iki tanker Gazze'ye giriş yaptı.
İsrail, Gazze Şeridi'ne yardım geçişlerini engellemesinin ardından gelen uluslararası tepkilerin ardından geri adım attı.
Havadan ve karadan yardımların kısıtlı olarak yapılamaya başlandığı bölgede, hastane faaliyetlerinin devam edebilmesi için yakıt girişinin de yapılması bekleniyor.
Mısır'da yayın yapan Al Qahera News kanalı, İsrail'in yardım girişini kısıtlamasından aylar sonra, 107 ton dizel taşıyan 2 yakıt tankerinin Gazze Şeridi'ne girmek üzere olduğunu bildirdi.
Tankerlerin bölgeye giriş yapıp yapmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.