Mısır merkezli "doğal gaz forumu" kuruldu
Akdeniz'e kıyısı olan Mısır, İsrail, Yunanistan, GKRY, İtalya ve Ürdün Doğu Akdeniz'de bulunan doğalgaz kaynaklarının çıkarılması ve ihracatını teşvik etmek amacıyla Mısır merkezli hükümetler arası bir kurum kurdu.
Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gaz kaynaklarının çıkarılması ve ihracatını teşvik etmek amacıyla Mısır merkezli hükümetler arası bir kurum kuruldu.
Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya ve Ürdün, Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EMGF) adı verilen kurumun tüzüğünü internetten yayımlanan törende imzaladılar.
Ortak bildiriye göre forum, enerji alanında iş birliği yoluyla "bölgesel istikrar ve refahın ilerletilmesine" katkıda bulunacak.
Üyeleri geçen yılın başından bu yana Kahire'de birkaç toplantı düzenleyen forumun, katılmak isteyen tüm Doğu Akdeniz ülkelerine açık olduğu ve diğer devlet veya kuruluşların gözlemci olarak katılabileceği belirtildi.
Kaynak: Reuters