Mısır, Siemens ile yapılan 23 milyar dolarlık hızlı tren ağı anlaşmasını gözden geçiriyor

Mısır Cumhurbaşkanlığı, 360 milyar Mısır pound (23 milyar dolar) değerinde olan, 1.000 km yüksek hızlı elektrikli demiryolu ağı geliştirmek için Alman Siemens AG ile yapılan nihai bir anlaşmayı gözden geçirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Kızıldeniz'deki Ain Sokhna'dan Akdeniz kıyısındaki Yeni Alamein'a uzanan ve Kahire'nin doğusundaki çölde yapım aşamasında olan yeni bir başkentten geçen 460 km'lik ilk bölümdeki çalışmalar hemen başlayacak.

Cumhurbaşkanı Abdel Fattah al-Sisi ile Siemens Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Joe Kaeser arasında yapılan görüşmenin ardından yayınlanan açıklamada, ilk bölümde 15 istasyon yer alacak ve iki yıl içinde tamamlanacak denildi.

Kaynak: Matriks