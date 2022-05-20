Mısır ve buğday üretim tahminine aşağı yönlü revizyon

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), 2022/23 dönemi için global mısır ve buğday üretim tahminini aşağı çekti.

IGC'nin Mayıs ayı raporuna göre, buğday üretim tahmini 780 milyon tondan 769 milyon tona, mısır üretim tahmini 1 milyar 197 milyon tondan 1 milyar 184 milyon tona geriledi.

Böylece toplam hububat üretim beklentisi 2 milyar 251 milyon ton olarak açıklandı. Bir önceki ay hububat üretim beklentisi 2 milyar 275 milyon ton seviyesinde bulunuyordu.

IGC, buğday stok tahminini 277 milyon tondan 271 milyon tona indirirken, mısır stok tahminini 265 milyon tondan 269 miloyn tona çıkardı. Böylece hububat stoklarının 581 milyon tondan 580 milyon tona ineceği belirtildi.

IGC, soya üretim beklentisi 383 milyon tondan 387 milyon tona çıkarırken, pirinç üretim beklentisini 520 milyon tondan 519 milyon tona çekti.