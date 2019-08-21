Mısır ve Çin'den Akdeniz'de ortak tatbikat

21 Ağustos 2019

Mısır ve Çin deniz kuvvetlerine ait birlikler Akdeniz'de ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ordu sözcüsü Albay Temir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve Çin deniz kuvvetlerinin Akdeniz'de "XIAN-153" isimli ortak bir tatbikat icra ettiğini aktardı.

Rifai, tatbikata Mısır'ın Kuzey Filosuna ait savaş gemileri ile Çin tarafından destroyerlerin katıldığını ifade etti.

Açıklamada tatbikat kapsamında, sıra dışı düşmanca tehditlere karşı koyma, terör ve korsanlarla mücadele yöntemlerinin çalışıldığı, şüpheli gemilere yanaşma ve gemilerde teftiş prosedürleriyle ilgili senaryoların hayata geçirildiği belirtildi.

Tatbikat faaliyetleri çerçevesinde tecrübe aktarımı ve farklı savaş doktrinlerinin belirlenmesinin de amaçlandığı duyuruldu, ancak tatbikatın ne zaman gerçekleştirildiği konusunda bilgi verilmedi.

Sisi yönetimi tatbikat sayısını artırdı

Ordu sözcüsü Rifai, dün yaptığı açıklamada da Mısır ordu birliklerinin Rusya ve Beyaz Rusya tarafından Rusya topraklarında ortaklaşa düzenlenecek "Dostluğun Koruyucuları-4" tatbikatına katılmak üzere ülkeden ayrıldığını kaydetmişti.

Abdulfettah es-Sisi yönetimi son iki yıldır Akdeniz ve Kızıldeniz'de Fransa, İngiltere ve ABD ile ortak deniz ve hava tatbikatları gerçekleştirdi.

Mısır ayrıca Suudi Arabistan, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere farklı Arap ülkeleriyle de kara ve deniz tatbikatları düzenliyor.

Kaynak: AA