Mısır ve Ürdün, BMGK'yi Gazze saldırıları konusunda göreve çağırdı

Bağlayıcı karar alınması çağrısı yapan iki ülkenin yaptığı ve "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamaları ve siyasi suikastlarla uluslararası hukuku ihlal ettiği" belirtilen açıklamada, "bölgedeki tehlikeli tırmanıştan İsrail'in sorumlu tutulduğu" kaydedildi.

BMGK'ye "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve devam eden uluslararası hukuk ihlallerini durdurmasını gerektiren bağlayıcı karar alması" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Özellikle İsrail'in son dönemdeki gerilimin ardından Orta Doğu'nun istikrarsızlaştırıcı ve kapsamlı bölgesel çatışmaya sürüklenmesini önlemek için bölgede sükunet sağlanması gerektiği" vurgulandı.



İki ülkenin ortak açıklamasında ayrıca, "sükunete doğru atılacak ilk adımın Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak ve bunun yol açtığı insani trajediye son vermek olduğu" ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 445 Filistinli öldü, 91 bin 73 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.