Mısır'da Anayasa referandumu

20 Nisan 2019

Mısır halkı Anayasa değişikliği referandumu için sandık başında. 61 milyon 344 bin seçmenin bulunduğu ülkede oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da başladı ve 21.00'da sona erecek.

Referandumla Anayasa'da 13 madde değiştirilirken, 9 yeni madde ekleniyor. Değişiklikler ile mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar iktidarda kalmasının önü açılıyor.

Bu kapsamda Mısır parlamentosu, dört gün önce Sisi'nin görev süresinin 4 yıldan 6 yıla uzatılmasını öngören ve tekrar seçilerek 6 yıl daha görevde kalabilmesine olanak sağlayan teklifi kabul etmişti.

Önemli değişikliklerden biri de daha önce kaldırılan Senato'nun tekrar kurulması. Buna göre, üçte ikisi seçimlerle, kalan üçte biri de cumhurbaşkanının atamasıyla 180 üyeden az olmayan bir senato oluşturulacak. Parlamento ve Senato üyelerinin yüzde 25'inin kadınlardan oluşması şartı getirildi.

Değişiklikler kapsamında cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı tekrar oluşturuldu. Bir veya daha fazla yardımcı olabilecek.

Ayrıca, orduyla ilgili mevcutta "Mısır Silahlı Kuvvetlerinin sahibi halkın kendisidir. Görevi ülke güvenlik ve huzurunu korumaktır" şeklindeki maddeye, "Mısır Silahlı Kuvvetleri ülkenin Anayasasını, demokrasisini, sivilliğini, halkın kazanımlarını, hak ve özgürlüklerini korur" cümlesi ekleniyor. Bu değişiklik, "askeri müdahaleleri meşru hale getireceği" eleştirilerine neden oluyor.

Kaynak: AA