Mısır'da turistik denizaltı battı! 6 kişi hayatını kaybetti

Kızıldeniz Valisi Amr Hanefi, valiliğin Facebook hesabında yayınlanan açıklamasında, kazada 6 turistin öldüğünü, 39 turistin kurtarıldığını, kayıp olmadığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, tüm büyükelçilikler, konsolosluklar ve ilgili makamlarla koordinasyonun sürdüğü, turistlerin gerekli belgelerinin çıkarılması ve sağlık hizmetlerinin sağlanması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Hayatını kaybedenler Rus vatandaşı

Kızıldeniz Valiliği, hayatını kaybeden 6 kişinin Rus vatandaşı olduğunu duyurdu.

Valilik, denizaltında Rusya, Hindistan, Norveç ve İsveç vatandaşı olmak 45 yolcu ile 5 Mısırlı mürettebatın bulunduğunu açıkladı.

Batma nedeni henüz bilinmiyor

Denizaltının batma nedeni henüz ise bilinmiyor. Hurghada'da son yıllarda turistik geziler düzenleyen Sindbad, 25 metre derinliğe kadar inerek mercan resiflerini ve deniz canlılarını inceleme fırsatı sunuyordu.