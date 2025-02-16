Mısır'dan Gazze planı! 'Filistinliler yerinden edilmeyecek'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için kapsamlı bir plan hazırladığını belirtti. Sisi, Filistinlilerin yerinden edilmeden bu sürecin yürütüleceğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder’i Kahire’de kabul ettiği aktarıldı. Görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad da yer aldı. Görüşmede, bölgedeki istikrarın yeniden sağlanması için atılacak adımlar ve Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin uygulanması ele alındı. Ayrıca, esir takası ve insani yardımların Gazze'ye girişinin kolaylaştırılması konuları da gündeme geldi.

Kapsamlı bir plan hazırlandı

Sisi, Filistinlilerin topraklarından edilmeden Gazze'nin yeniden inşasına başlanmasının önemine dikkat çekerek, "Mısır, Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için kapsamlı bir plan hazırladı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ateşkesin sürdürülebilir olabilmesi için tüm tarafların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten Sisi, çatışmaların sürmesinin tüm taraflara zarar vereceği konusunda uyarıda bulundu.

Sisi, kalıcı barışın sağlanmasının ancak 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

"Bölgesel istikrar açısından büyük önem taşıyor"

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ise Mısır’ın bölgedeki barış çabalarını takdir ederek, Mısır ile ABD ilişkilerinin bölgesel istikrar açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Lauder, görüşmesinin faydalı geçtiğini ve Mısır’ın Ortadoğu’da oynadığı öncü rolü vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında, Gazze Şeridi’nin yönetimini devralmayı planladıklarını ve Gazze’deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleşmelerinin gerektiğini savunmuştu. Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmak zorunda olduklarını iddia etmişti.