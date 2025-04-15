Mısır’dan Hamas’a 45 günlük ateşkes ve silah bırakma teklifi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, ateşkes için diplomatik çabalar devam ediyor.

Filistinli ve Mısırlı kaynaklar, Mısır’ın başkenti Kahire’de Gazze Şeridi’nde ateşkesin yeniden tesisi ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yapılan görüşmelerin somut bir ilerleme sağlanamadan sona erdiğini ifade etti. Kaynaklar, Hamas heyetinin ateşkesin uzatılması halinde serbest bırakılacak olan esirler konusunda esneklik gösterdiğini aktararak, Hamas’ın daha fazla esiri serbest bırakmayı önerdiğini belirtti. İsrail Güvenlik Kabinesi üyesi Zeev Elkin, Hamas’ın önceki "5 esir" teklifine karşılık şimdi 10 esirin serbest bırakılmasını teklif ettiğini açıkladı. Kaynaklar, Hamas’ın ateşkesin ikinci aşama müzakerelerinin başlaması için İsrail’den garanti istediğini ve bu nedenle yanıt için süre talep ettiğini ifade etti.

Mısır’dan Hamas’a yeni ateşkes teklifi

Adı açıklanmayan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Mısır’ın Hamas’a yeni bir ateşkes teklifinde bulunduğunu belirterek, teklifte Hamas’ın silah bırakmasının yer aldığını aktardı. Yetkili, "Müzakere heyetimiz, Mısır’ın ilettiği teklifte örgütün silah bırakmasına ilişkin açık bir madde bulunmasına şaşırdı. Mısır, bize örgütün silah bırakmasına yönelik müzakereler yapılmadan savaşın durdurulmasına yönelik bir anlaşma yapılmayacağını bildirdi" dedi.

