Mısır'dan IKBY'ye 'uzlaşı' çağrısı

21 Eylül 2017

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın kardeş Irak'ın istikrar ve birliğinin korunması, tüm kesimleri bir araya getiren kardeşlik bağının devam etmesi konusunda endişeli olduğu belirtildi.

Söz konusu referandumun Irak başta olmak üzere Ortadoğu'nun güvenlik ve istikrarına uzun vadedeki etkilerinin farkına varmak gerektiği kaydedilen açıklamada, tartışmalı konularda Bağdat'taki merkezi hükümet ile Erbil hükümeti arasındaki daha fazla diyalog yapılmasına izin veren mekanizmaların aktifleştirilmesi gerektiği aktarıldı.

Irak'ın birliğini ve ve gücünü korumaya imkan tanıyan bir uzlaşıya varılması çağrısında bulunulan açıklamada, bunun ülkenin bölgesel ve uluslararası rolünün geri dönmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA