Mısır'dan İsrail açıklaması: Saldırı, Arap ulusal güvenliğini tehdit eden bir emsal

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'da gerçekleştirdiği saldırı sonrası Arap ülkelerinden destek mesajlarını iletmek için ülkeye gelen üst düzey yetkilileri kabul etmeyi sürdürüyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin dayanışma mesajını iletmek için Doha'ya gelen Abdulati, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü.

Görüşmede Abdulati, İsrail'in Katar'ın egemenliğini, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı açıkça ihlal eden saldırısını kınadıklarını ifade etti.

Abdulati, İsrail'in saldırısının sadece Katar'ı değil tüm Arap ulusal güvenliğini doğrudan tehlikeye atan tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini dile getirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim, dün de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı kabul etmişti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Katar da bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.