Mısır’dan İsrail ve Hamas’a 40 ila 70 günlük yeni ateşkes önerisi

Gazze’ye yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak’ta ateşkese varılmış ve İsrail tarafı 18 Mart’ta Gazze’ye yeniden yoğun bir saldırı başlatmasıyla ateşkese tek taraflı olarak son vermişti.

Arabulucuların yani bir ateşkes için çağrıları devam ederken Londra merkezli Suudi Asharq Al-Awsat gazetesi Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde yeni bir iddiada bulundu. Gazete, Mısır’ın sunduğu yeni bir ateşkes kapsamında 8 rehinenin serbest bırakılmasını teklif ettiğini yazdı. Gazete ayrıca İsrail’in şartları kabul etmediğini yazdı. Hamas’ın 5 rehineyi serbest bırakmayı önerdiği kaydedilen haberde, İsrail’in rehine sayısının 11 olmasında ısrarcı olduğu ve Hamas heyetinin, Kahire’ye gelecek arabulucular ile görüşmeye hazırlandığı da iddia edildi.

Sekiz İsrailli yaşayan rehine ile 8 İsrailli rehinenin cansız bedenine karşılık çok sayıda Filistinli mahkum, güvenlik görevlisinin bırakılması öngörülen yeni ateşkes 40 ila 70 gün geçerli olacak.

"İsrail herhangi bir teklif almadı"

Gazetenin haberinin yayınlanmasının İsrail tarafından da açıklama geldi. Tel Aviv yönetiminin Mısır tarafından herhangi bir ateşkes önerisi almadığını ifade eden adı açıklanmayan İsrailli yetkili, İsrail’in Mısır’ın yeni bir ateşkese varma çabalarının farkında olduğu vurgulandı.

Hamas heyeti Kahire yolunda

Katar merkezli Al-Araby Al-Jadeed sitesi ise, Mısır’ın önerisinin Hamas heyetinin arabulucularla görüşmek üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaşması beklenen bir dönemde açıklandığını yazdı.