MIT profesöründe ezber bozan açıklama: Füze savunma sistemleri teknik dolandırıcılıktır

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Bilim, Teknoloji ve Ulusal Güvenlik Politikaları Profesörü Theodore Postol, Norveçli siyaset bilimci Glenn Diesen’e verdiği röportajda Orta Doğu’daki savaşın askeri ve teknik boyutlarını değerlendirdi.

Pentagon için de çeşitli çalışmalar yürütmüş olan ve nükleer silahlar ile füze teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen uzmanları arasında gösterilen Postol, Batı’nın askeri üstünlük iddiasının önemli dayanaklarından biri olan füze savunma sistemlerinin gerçekte sanıldığı kadar etkili olmadığını savundu.

Uzman isim, bu sistemlerin kamuoyuna anlatıldığı kadar güvenilir olmadığını belirterek başarısızlık oranlarının oldukça yüksek olduğunu ileri sürdü.

"Saldırılarda yüzde 95 başarısız"

Postol, “Siyasetçiler ve basın, bu sistemlerin halkı koruyabileceğine dair sahte iddialarda bulunuyor. Oysa gerçek şu ki, bu sistemler saldırı anında yüzde 95 oranında başarısızlığa uğruyor” dedi.

1991’deki Körfez Savaşı’ndan bu yana Patriot hava savunma sistemlerinin performansını incelediğini aktaran Postol, o dönemde Patriot füzelerinin tek bir Scud savaş başlığını dahi engelleyemediğinin artık kabul edilen bir gerçek olduğunu söyledi.

Netanyahu’ya sert sözler: Manyak bir katil

Savaşın liderlik ve psikolojik boyutuna da değinen Postol, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında oldukça sert ifadeler kullandı.

Postol, "Bu adam, bir noktada nükleer silah kullanabilecek zihniyette manyak bir katil. Netanyahu’nun zihinsel yapısı ve siyasi sıkışmışlığı, onu bölgeyi ateşe atacak kararlar almaya itebilir" ifadelerini kullandı.

İran’ın ise nüfus büyüklüğü ve toplumsal yapısı nedeniyle kolay çökecek bir ülke olmadığını savunan Postol, Netanyahu ve Trump’ın beklediği türden bir iç çöküşün kısa vadede görünmediğini belirtti.

Uzman isim, İran’ın henüz resmi olarak nükleer silaha sahip bir devlet olmadığını ancak teknik kapasite açısından kısa sürede bu noktaya ulaşabilecek imkanlara sahip olduğunu dile getirdi.

İran’ın İHA stratejisinde uydu desteği

Postol, İran’ın insansız hava araçlarıyla yürüttüğü operasyonların arkasında gelişmiş iletişim altyapısının bulunduğunu söyledi. Küresel uydu ağı Iridium’un bu süreçte kritik rol oynadığını belirten profesör, bu sistem sayesinde İranlı operatörlerin binlerce kilometre uzaktaki İHA’ları gerçek zamanlı olarak kontrol edebildiğini ifade etti.

Postol, “İran’daki bir kontrol merkezinde oturan bir görevli, dronun kamerasından gelen yüksek çözünürlüklü görüntüleri izleyerek İHA’yı on metrelik bir hassasiyetle hedefe yönlendirebiliyor” dedi.

Ayrıca Çin ve Rusya’nın sağladığı uydu verilerinin de İran’ın sahadaki hedefleri daha hassas şekilde belirlemesine katkı sağladığını ileri sürdü.

“Fettah füzeleri Mach 12 hızında kinetik bir cehennem yaratıyor”

İran’ın balistik füze kapasitesine de değinen Postol, Fettah savaş başlığının bu alandaki teknolojik gelişimin önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Postol, “Fettah, atmosfere saniyede üç kilometre hızla, yani Mach 10 ile giriyor. Üzerindeki roket motoru bu hızı bir kilometre daha artırabiliyor. Ancak asıl önemli olan, bu motorun alçak irtifada yaydığı gazdır. Bu gaz, ‘taban direnci’ (base drag) dediğimiz vakum etkisini ortadan kaldırarak füzenin yavaşlamasını engelliyor.” ifadelerini kullandı.

Bu hızlarla hedefe ulaşan bir füzenin yalnızca taşıdığı patlayıcıyla değil, sahip olduğu kinetik enerjiyle de büyük yıkım oluşturabileceğini belirten Postol, bu tür sistemlerin durdurulmasının son derece zor olduğunu vurguladı.

“Savunma füzeleri boşlukta infilak ediyor”

ABD yapımı Patriot PAC-3 ve İsrail’in Demir Kubbe sistemlerinin gerçek başarı oranının kamuoyuna yansıtılandan çok daha düşük olduğunu savunan Postol, görüntülerin çoğu zaman yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Postol, “İnsanlar gökyüzünde bir patlama gördüğünde füzenin vurulduğunu sanıyor. Oysa gördükleri şey, Patriot’un kendi savaş başlığının boşlukta infilak etmesidir” dedi.

Gerçek bir önleme anının çok daha farklı bir görsel etki oluşturduğunu belirten uzman, bu tür görüntülere ise nadiren rastlandığını ifade etti.

"Nükleer savaşın eşiğindeyiz"

Savaşın gidişatına ilişkin ciddi uyarılarda bulunan Postol, bölgedeki çatışmaların daha tehlikeli bir aşamaya girebileceğini söyledi.

Postol, “Tel Aviv ve Hayfa’ya yönelik saldırılar son derece etkili olmaya başladı. İran, en gelişmiş füzelerini henüz kullanmadı, onları uzun sürecek bir savaş için saklıyorlar” dedi.

İsrail’in nükleer silah kullanma ihtimaline de değinen uzman, böyle bir adımın bölgesel bir nükleer çatışmayı tetikleyebileceğini belirtti.

Postol, sözlerini şöyle tamamladı:

“Korkum şu ki, bu katil manyak (Netanyahu) İran’a karşı nükleer bir silaha başvuracak. Eğer bu gerçekleşirse, İran’ın yanıt vermesi kaçınılmazdır. Belki birkaç hafta sürer ama mutlaka kendi nükleer silahıyla cevap verecektir. Ortadoğu’da başlayacak bir nükleer çatışmanın küresel bir savaşa evrilmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Bilinmeyen bir bölgeye doğru hızla sürükleniyoruz.”

MIT’li profesör, mevcut askeri doktrinlerin ve savunma sistemlerine yapılan yatırımların gerçek savaş koşullarında beklenen etkiyi göstermediğini savunarak, bu teknik gerçekleri kamuoyuna anlatmayı sürdüreceğini ifade etti.