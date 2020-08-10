Mnuchin: Eyaletlerin fazlasıyla parası var
ABD Hazine Bakanı Mnuchin eyaletlerin COVID-19 krizi ile mücadele etmek için fazlasıyla parası olduğunu söyledi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Demokratların bir sonraki teşvik paketine dahil etmek istediği 1 trilyon dolarlık fonlamanın "absürt" olduğunu ve eyaletlerin COVID-19 krizi ile başa çıkmak için yeterinden fazla parası olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiyi desteklemek için "gereken harcamayı yapacağını" söyleyen Mnuchin, ABD Kongresi'nin ABD halkını işe döndürmek için gereken düzenlemeyi onaylaması gerektiğini ekledi.
Mnuchin ayrıca, gelecek teşvik paketi üzerindeki tartışmalarda tavizler verilebileceğini sözlerine ekledi.