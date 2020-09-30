Mnuchin: TikTok anlaşması tatmin edici olmazsa iptal edilebilir
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, TikTok anlaşmasının ABD yönetimini tatmin etmek zorunda olduğunu, aksi takdirde iptal edilebileceğini söyledi.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Oracle ve ByteDance arasındaki TikTok anlaşmasının ABD yönetimini tatmin etmemesi durumunda iptal edilebileceğini ifade etti.
CNBC'ye konuşan Mnuchin, TikTok uygulamasının kaynak kodunun Oracle tarafından temizlenmesi gerektiğini ve ilgili şirketlerin uygulamanın güvenli olduğunu kullanıcılara kanıtlaması gerektiğini belirtti.