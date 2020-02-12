Mobil Dünya Kongresi'nde iptaller artıyor

12 Şubat 2020

Selenay YAĞCI

Koronavirüs salgını nedeniyle şirketlerden peş peşe iptallerin yaşandığı Mobil Dünya Kongresi (MWC) bu yıl yapılamayabilir. İspanya’nın Barselona şehrinde 24- 27 Şubat arasında düzenlenmesi planlanan MWC 2020’nin etkinliği organize eden GSM Birliği (GSMA) koronavirüs konusunda hızla değişen gelişmeleri yakın izlediklerini bildirdi. GSMA yaptığı açıklamada, "Nızla değişen durumu yakından izliyoruz. Katılımcıların sağlıklarının güvende olması için bu konuda global sağlık uzmanları ve İspanyol yetkililer ile düzenli toplantılar yapıyoruz" dedi. GSMA, sık aralıklarla uzmanlarda tıbbi tavsiye almaya devam edeceklerini vurguladı.

İptaller artıyor

Önce tokalaşmanın yasaklandığı etkinlikte; şirketler riskten korkarak seyahatlerini iptal ediyor. Aynı zamanda GSMA’nın Yönetim Kurulu Üyesi olan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da bugün Turkcell ile Huawei’nin işbirliğinin duyurulduğu toplantıda konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu konuyu her gün GSMA yönetim kurulu ile görüşüyoruz. Bu konu ciddi bir konu. Herhangi bir çalışanım, herhangi bir Türk vatandaşının, bu etkinlik nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Her türlü opsiyonu değerlendireceğiz. Çok kısa zamanda bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum. yönetİm kurulu bu konuda çok hassas.”

Teknoloji şirketleri, Koronavirüsü sebebiyle Mobil Dünya Kongresi katılımlarını iptal etmeye devam ediyor:

Amazon

AT&T

Cisco

Deutsche Telekom

Ericsson

Facebook

HMD

Intel

LG

McAfee

MediaTek

Nokia

Nvidia

Rakuten

Royole

Sony

Sprint

Vivo

Vodafone.

Dünya genelinde 750’den fazla operatör ve 400’den fazla teknoloji şirketini temsil eden GSMA 26 üyeden oluşan yönetim kurulu ile bugün yapacağı toplantıyla yaklaşık 6 bin Çin'den olmak üzere 100 binden fazla kişiyi ağırlaması bekleniyordu.