Mobil Dünya Kongresi'nde iptaller artıyor
Koronavirüs salgını, 24-27 Şubat'ta Barselona'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük mobil endüstri fuarı Mobil Dünya Kongresi'ni de tehlikeye sokmuş durumda. GSMA, "Koronavirüs salgınına yönelik hızla değişen gelişmeleri yakından izliyoruz" açıklamasını yaptı.
Selenay YAĞCI
Koronavirüs salgını nedeniyle şirketlerden peş peşe iptallerin yaşandığı Mobil Dünya Kongresi (MWC) bu yıl yapılamayabilir. İspanya’nın Barselona şehrinde 24- 27 Şubat arasında düzenlenmesi planlanan MWC 2020’nin etkinliği organize eden GSM Birliği (GSMA) koronavirüs konusunda hızla değişen gelişmeleri yakın izlediklerini bildirdi. GSMA yaptığı açıklamada, "Nızla değişen durumu yakından izliyoruz. Katılımcıların sağlıklarının güvende olması için bu konuda global sağlık uzmanları ve İspanyol yetkililer ile düzenli toplantılar yapıyoruz" dedi. GSMA, sık aralıklarla uzmanlarda tıbbi tavsiye almaya devam edeceklerini vurguladı.
İptaller artıyor
Önce tokalaşmanın yasaklandığı etkinlikte; şirketler riskten korkarak seyahatlerini iptal ediyor. Aynı zamanda GSMA’nın Yönetim Kurulu Üyesi olan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da bugün Turkcell ile Huawei’nin işbirliğinin duyurulduğu toplantıda konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu konuyu her gün GSMA yönetim kurulu ile görüşüyoruz. Bu konu ciddi bir konu. Herhangi bir çalışanım, herhangi bir Türk vatandaşının, bu etkinlik nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Her türlü opsiyonu değerlendireceğiz. Çok kısa zamanda bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum. yönetİm kurulu bu konuda çok hassas.”
Teknoloji şirketleri, Koronavirüsü sebebiyle Mobil Dünya Kongresi katılımlarını iptal etmeye devam ediyor:
Amazon
AT&T
Cisco
Deutsche Telekom
Ericsson
Facebook
HMD
Intel
LG
McAfee
MediaTek
Nokia
Nvidia
Rakuten
Royole
Sony
Sprint
Vivo
Vodafone.
Dünya genelinde 750’den fazla operatör ve 400’den fazla teknoloji şirketini temsil eden GSMA 26 üyeden oluşan yönetim kurulu ile bugün yapacağı toplantıyla yaklaşık 6 bin Çin'den olmak üzere 100 binden fazla kişiyi ağırlaması bekleniyordu.